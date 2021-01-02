Şanlıurfa'da yeni yılda da tedbirlere devam edilecek

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgını ile mücadelenin devam ettiğini, yeni yılda da tedbirlere devam edileceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte Şanlıurfa’da görev yapan polisleri ziyaret eden Vali Erin, polislerin yeni yılını tebrik ederek baklava ikramında bulundu. Emniyet Caddesindeki taksi durağını da ziyaret ederek nöbetçi taksicilerin yeni yılını tebrik etti.

2020 yılının zor bir yıl olarak geçtiğini belirten Vali Erin, korona virüs salgını ile mücadelede yoğun çaba sarf eden sağlık ve kamu kuruluşları personelinin büyük bir mücadele ortaya koyduğunu ifade etti. Salgınla mücadelenin halen devam ettiğini ve Şanlıurfa’nın bu anlamda kritik illerden biri olduğunu kaydeden Vali Erin, aşı bulunmuş olsa da bunun uygulamasının zaman alacağını, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca yayınlanan tedbirlerin harfiyen yerine getirilmesinin önemli olduğuna değindi.

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