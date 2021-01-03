Şanlıurfa’da sebze ve meyve kurutma tesisi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Göç işleri Şube Müdürlüğü, Uluslararası Göç Örgütü (İOM) ile ortaklaşa proje başlattı.

Bereketli toprakları ile tarımın başkenti Şanlıurfa’da yenilikçi çalışmalar başlatan Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerjiden en iyi şekilde istifade edebilmek için ‘Güneş Enerjisi ile Yaş Sebze Kurutma Tesisi’ ve ‘Modern damlama sulama sistemi ile seracılık’ tesislerinin temelini attı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün istihdam için destek verdiği ve hibe yoluyla yapılacak olan proje, bölge istihdamına katkıda bulunacağı gibi Şanlıurfa’ya özgü sebze ile meyvelerin dünyaya ihracatını da sağlayacak. Günlük 1.5 ton yaş sebze ve meyvenin güneş enerjisi ile kurutulacağı tesis, kendi sebze ve meyvelerini kurulacak seradan temin edecek.

Büyükşehir belediyesi, Şanlıurfa’nın sahip olduğu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için birçok proje hayata geçirirken bölgenin topraklarında yetişen ürünler ilk kez pazarlama imkânı bulacak.

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