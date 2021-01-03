Şanlıurfa´da kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 ağır yaralı

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA'da 3 kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş ağır yaralandı, bir kardeş ise gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Süleymaniye Mahallesi´nde meydana geldi. Erdal, Sıtkı ve Ahmet Ş. kardeşler arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak darbesiyle yaralanan Erdal ve Sıtkı Ş. kardeşler, çağırılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan 2 kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kavgaya karışan kardeşlerden Ahmet Ş.´yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-01-03 16:42:47



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