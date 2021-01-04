Şanlıurfa´da 4 günlük kısıtlamada 512 kişiye ceza

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 512 kişiye 1 milyon 521 bin 850 lira ceza kesildi.
Şanlıurfa'da, yılbaşı dolayısıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde, güvenlik güçlerince denetim yapıldı. Denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kuralları, izolasyon tedbirleri ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 512 kişiye toplam 1 milyon 521 bin 850 lira ceza kesildi. Kısıtlama süresince 3 bin 458 iş yeri denetlenirken, mobil sağlık hizmeti veren çağrı merkezi tarafından 2 bin 811 arama cevaplandırılarak, 408 vatandaşa yerinde sağlık hizmeti ulaştırıldığı bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-01-04 16:20:31
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