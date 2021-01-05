Haliliye'de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı

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Haliliye Belediyesi, “gönül belediyeciliği” sloganıyla aşevinde özenle hazırlanan 3 çeşit sıcak yemeği, sefertaslarıyla her gün 3 bin 81 kişiye ulaştırılıyor.

Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla gönüllere dokunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelerin her an yanında oluyor. Kovid19 pandemisinde artan sosyal yardım faaliyetleriyle ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri ailelerin, hanelerine ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bünyesinde bulunan aşeviyle de sıcak yemekler hazırlıyor. Yemek yapamayacak durumda olduğu tespit edilen 672 hanede 3 bin 81 kişiye, aşevinde görevli aşçılar tarafından her gün 3 çeşit sıcak yemek hazırlanıyor. Ekipler tarafından özenle sefertaslarına doldurulan yemekler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce ailelerin adreslerine kapı kapı gezilerek teslim ediliyor. Yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, kendilerine sağlanan hizmetten dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiklerini söylediler.

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