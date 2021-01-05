Şanlıurfa’da bir yarbay gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yarbay Hasan İ. gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yarbay Hasan İ. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan İ., emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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