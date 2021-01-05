Şanlıurfa Teknokent girişimcilerini arıyor

Şanlıurfa Teknokent Tohum Harran Kuluçka Merkezi 2’nci dönem başvurularını 10 Ocak 2021 tarihine kadar uzattı.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından güdümlü projeler kapsamında desteklenen, Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ile Şanlıurfa Teknokent tarafından yürütülen, Tekno Girişim ve İnovasyon adlı kuluçka programının 2’nci dönem eğitim başvuruları 10 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı. Şanlıurfa Teknokent bünyesinde, Tohum Harran Kuluçka Merkezi adıyla kurulan TEGİM, girişimcilik fikri olan, yenilikçi düşüncelere sahip olan, fikirlerini geliştirmeye ve şirketleştirip üretim safhasına geçirmeyi hedefleyen kişilere yönelik eğitimler vermeye deva ediyor. Bu kapsamda girişimcilere eğitim verilen Tohum Harran Kuluçka Merkezinde birinci dönem eğitim programı sonucunda birçok girişimcinin şirketleşmesine destek olunduğu bildirildi.

Tohum Harran Kuluçka Merkezi 1. dönem eğitim programına kabul edilen bazı projeler, önemli başarılara imza atarak Bireysel Genç Girişimci (BİGG) programları sonrasında “Start Up Şirketi” olarak profesyonel iş hayatına giriş yaparken, bazı projeler ise Türkiye’de seçkin şirketler tarafından destek aldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.