Şanlıurfa'da, askerlik şube başkanı yarbaya FETÖ'den gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da, askerlik şube başkanı yarbaya FETÖ'den gözaltı

DHA

Şanlıurfa'da, askerlik şube başkanı yarbaya FETÖ'den gözaltı


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Karaköprü Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yarbay Hasan İ. gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa Karaköprü Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yarbay Hasan İ., gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Hasan İ., sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-01-05 17:51:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa Teknokent girişimcilerini arıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa Teknokent girişimcilerini arıyor
Şanlıurfa’da bir yarbay gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da bir yarbay gözaltına alındı
Mehmet Kuş talepleri yerinde dinliyor
YEREL HABERLER Mehmet Kuş talepleri yerinde dinliyor
Şanlıurfa’da geleceğin tenisçileri yetişiyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da geleceğin tenisçileri yetişiyor
Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da bahar havası esti, korona virüs unutuldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da bahar havası esti, korona virüs unutuldu
Haliliye'de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı
YEREL HABERLER Haliliye'de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı
Şanlıurfa’da 4 kişinin ölümüyle yargılanan aşiret reisi serbest kaldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 4 kişinin ölümüyle yargılanan aşiret ...
Bozova Belediyesi kırsalda yol çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Bozova Belediyesi kırsalda yol çalışmalarına devam ...
Berdan Mardini'yi dolandırdığı iddia edilen futbolcu hakkında kulüpten açıklama: Kadromuzda yer almamaktadır
YEREL HABERLER Berdan Mardini'yi dolandırdığı iddia edilen futbolcu ...
Karaköprü Belediyespor’dan Tolgahan Nurhak açıklaması
YEREL HABERLER Karaköprü Belediyespor’dan Tolgahan Nurhak açıklaması
Akçakale'de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Akçakale'de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
Viranşehir’de spora tam destek
YEREL HABERLER Viranşehir’de spora tam destek
Karaköprü’de sentetik çim saha hizmete girdi
YEREL HABERLER Karaköprü’de sentetik çim saha hizmete girdi
Kitap okuyana gram altın hediye
YEREL HABERLER Kitap okuyana gram altın hediye
Karaköprü’de yılın ilk meclis toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Karaköprü’de yılın ilk meclis toplantısı gerçekleşti
Eyyübiye’de mobil araç ile çorba dağıtımını
YEREL HABERLER Eyyübiye’de mobil araç ile çorba dağıtımını
ŞURKAV 30 yılı geride bıraktı
YEREL HABERLER ŞURKAV 30 yılı geride bıraktı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Beyazgül aşevinde ihtiyaç sahipleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Beyazgül aşevinde ihtiyaç sahipleri ile bir araya ...
Bozovalı gençler bu proje ile başarıyı yakalayacak
YEREL HABERLER Bozovalı gençler bu proje ile başarıyı yakalayacak
Şanlıurfa´da 4 günlük kısıtlamada 512 kişiye ceza
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da 4 günlük kısıtlamada 512 kişiye ceza
Şanlıurfa’da göçerler mera alanı bulamıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da göçerler mera alanı bulamıyor
Akçakale’de yeşil alan çalışması Şanlıurfa -Akçakale arası ağaçlandırma çalışması
YEREL HABERLER Akçakale’de yeşil alan çalışması Şanlıurfa -Akçakale ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X