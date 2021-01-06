Kudüs şairi Mehmet Akif İnan mezarı başında anıldı

Yazar, şair ve MemurSen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın ölümünün 21. yılında Şanlıurfa Harran Kapı Mezarlığında anma programı düzenlendi.

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (MemurSen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 21. yılında Şanlıurfa'daki mezarı başında anıldı. Harran Kapı Mezarlığındaki anma programında İnan'ın kişiliği ve edebi yönüyle ilgili konuşmalar yapıldı, ardından Kur'anı Kerim okunup dualar edildi.

Anma programına katılan MemurSen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, Şair İnan’ı mezarı başında andıklarını belirterek, “Kudüs Şairi, bilge sendikacı, eğitimci, yazar ve dava adamı olan Mehmet Akif İnan’ı vefatının 21. yıl dönümünde mezarı başında rahmet ve minnetle anıyoruz. Burada sevenleri olarak Fatihalarımızı ve dualarımızı ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Pandemi dolayısıyla az sayıda katılımcının maske ve mesafe kuralları kapsamında katıldığı anma programına, MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın’da telefonla bağlandı. Yalçın, İnan’ın bıraktığı eserleri ile anılmaya devam edileceğini söyledi.

Anma programı, İnan’ın yakınları ve sevenlerinin mezarı başında dua etmeleri sonrası son buldu. "Mescidi Aksa" şiiri dolayısıyla "Kudüs şairi" olarak bilinen İnan, memleketi Şanlıurfa'da 2000 yılında vefat etmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.