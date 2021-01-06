Şanlıurfaspor - Ergene Velimeşespor: 2-2

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Yunus Doğan, Mehmet Ali Vardar

ŞANLIURFASPOR: Fatih - Göksu, Süleyman, Sefa, Galip, Mustafa Samican ( Dk. 60 Erkan), Gökdeniz, Tarık ( Dk. 76 İsmail Cem), Yunus (Dk. 60 İlker), Volkan (Dk. 60 İhsan), Fevzi (Dk. 71 Enes)

ERGENE VELİMEŞESPOR: Emre - Alişan (Dk.70 Cihan), Ömer (Dk. 46 Çınar), İbrahim, Tuncay (Dk. 61 Eser), Embiya, Alper (Dk. 61 Fatih), Semih, Cabir, Taner, Yüksel (Dk. 35 Çınar)

SARI KARTLAR: Yunus, Fevzi, (Şanlıurfaspor) Alişan, Alper, Çınar, (Ergene Velimeşespor)

GOLLER: Dk. 4 Tarık, Dk. 28 Galip, (Şanlıurfaspor) Dk.78 İbrahim, Dk. 90 Ergun (p) (Ergene Velimeşespor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 19'uncu hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor´la 2-2 berabere kaldı.

4'üncü dakikada Fevzi´nin pasıyla kale önünde topla bulaşan Tarık, güzel bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.

28´inci dakikada ceza alanında topla buluşan Galip kaleciyle baş başa kaldı, şutunda ağlar havalandı: 2-0.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

78´inci dakikada Ergün´ün ortasına yükselen İbrahim´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

90´ıncı dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ergun topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-01-06 15:20:07



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