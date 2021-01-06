Şanlıurfaspor - Ergene Velimeşespor: 2-2

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Yunus Doğan, Mehmet Ali Vardar
ŞANLIURFASPOR: Fatih - Göksu, Süleyman, Sefa, Galip, Mustafa Samican ( Dk. 60 Erkan), Gökdeniz, Tarık ( Dk. 76 İsmail Cem), Yunus (Dk. 60 İlker), Volkan (Dk. 60 İhsan), Fevzi (Dk. 71 Enes)
ERGENE VELİMEŞESPOR: Emre - Alişan (Dk.70 Cihan), Ömer (Dk. 46 Çınar), İbrahim, Tuncay (Dk. 61 Eser), Embiya, Alper (Dk. 61 Fatih), Semih, Cabir, Taner, Yüksel (Dk. 35 Çınar)
SARI KARTLAR: Yunus, Fevzi, (Şanlıurfaspor) Alişan, Alper, Çınar, (Ergene Velimeşespor)
GOLLER: Dk. 4 Tarık, Dk. 28 Galip, (Şanlıurfaspor) Dk.78 İbrahim, Dk. 90 Ergun (p) (Ergene Velimeşespor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 19'uncu hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor´la 2-2 berabere kaldı.
4'üncü dakikada Fevzi´nin pasıyla kale önünde topla bulaşan Tarık, güzel bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.
28´inci dakikada ceza alanında topla buluşan Galip kaleciyle baş başa kaldı, şutunda ağlar havalandı: 2-0.
İlk yarı bu skorla tamamlandı.
78´inci dakikada Ergün´ün ortasına yükselen İbrahim´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
90´ıncı dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ergun topu ağlara gönderdi: 2-2.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-01-06 15:20:07
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.