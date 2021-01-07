Kazada ağır yaralanan kişiye ambulans helikopterde müdahale

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SiverekDiyarbakır karayolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı, ağır yaralıya ambulans helikopterde müdahale edildi.

Kaza, SiverekDiyarbakır karayolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Erhan K. yönetimindeki 21 BZ 099 plakalı otomobil ile kavşağa girmeye çalışan Salih B. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan sürücü Salih B. için olay yerine ambulans helikopter gönderilerek, hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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