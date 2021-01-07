Siverek´te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Karacadağ karayolunun 25´inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Fors yönetimindeki AAC 246 plakalı otomobil ile Hikmet Şimşek yönetimindeki 06 YA 1746 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 8 kişi Siverek Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Araçların çekiciyle kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normalde döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-01-07 20:00:33



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