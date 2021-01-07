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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Mardin karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, İdris A.'nın kullandığı 67 ZY 531 plakalı otomobil, Sabri G.'nin kullandığı 63 ABD 028 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sabri G. ile yanındaki Eyüp Heşe yaralandı. Olay yerine giden ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eyüp Heşe hayatını kaybederken sürücünün hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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