Büyükşehirden vatandaşlara önemli uyarı

Günümüz teknoloji ve bilişim çağı olması nedeniyle bu eksende son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından özellikle Büyükşehir Belediyemizin ismi kullanılarak "Pandemi Desteği İçin Lütfen Tıklayınız" şeklinde vatandaşlarımızın cep telefonlarına gönderilen mesajlara ve gerçek olmayan web sitesi adreslerine lütfen itibar etmeyiniz.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan bu şekilde bir bilgi talebimiz bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına cep telefonlarına gelen "Pandemi Desteği İçin Lütfen Tıklayınız" şeklindeki mesajlara ve gerçek olmayan web sitesi adreslerine lütfen itibar etmemeleri gerektiğini belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.