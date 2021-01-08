Şanlıurfa´da dolandırıcıların koronavirüs taktiği



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da Büyükşehir Belediyesi´nin adını kullanarak, 'Pandemi Desteği İçin Lütfen Tıklayınız' şeklinde cep telefonlarına gönderilen mesajlarla dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Çok sayıda vatandaşın şikayeti üzerine açıklamada bulunan belediye, bu tür mesajların dikkate alınmaması konusunda uyarıda bulundu.

Cep telefonlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin adı kullanılarak 'Pandemi Desteği İçin Lütfen Tıklayınız' şeklinde mesaj gönderilmesi üzerine belediyeden basın açıklaması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada bu tür mesajlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, "Günümüz teknoloji ve bilişim çağı olması nedeniyle bu eksende son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından özellikle Büyükşehir Belediyemizin ismi kullanılarak, 'Pandemi Desteği İçin Lütfen Tıklayınız' şeklinde vatandaşlarımızın cep telefonlarına gönderilen mesajlara ve gerçek olmayan web sitesi adreslerine lütfen itibar etmeyiniz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan bu şekilde bir bilgi talebimiz bulunmamaktadır."DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-01-08 12:21:50



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