Koronaya karşı bariyerli önlem Polis kontrollünde mesafeli geçiş

Şanlıurfa’da korona virüs önlemleri kapsamında pasajlar bölgesinde yoğunluğun önüne geçmek için giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı. Polis kontrolünde geçişlerin yapıldığı bölgede, sık sık esnaf ve vatandaşlara temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılar yapılıyor.

Korona virüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi korumak için Şanlıurfa’da çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Şanlıurfa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte yoğunluğun oluştuğu bölgelere önlem için yeni karar aldı. Kararla Eyyübiye içesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi'nde yer alan pasajlar bölgesine giden 886. Sokak bariyerlerle kapatıldı. Polis kontrolünde geçişlerin yapıldığı bölgede, sık sık esnaf ve vatandaşlara temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılar yapılıyor.

Bölgede önlemlerin alınmasıyla yoğunluğun önüne geçildiğini aktaran esnaf ve vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

Konu ile ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açılamada, ilgili sokakta özellikle ikinci el telefon satışından kaynaklı oluşan yığılmaları önlemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla bu alanda aynı anda bulunacak kişi sayısının en fazla 75 olmasına karar verildiği belirtildi. Kararda, kurallara uyulmaması halinde ekiplerin cezai işlem başlatacağı da bildirildi.

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