Resulayn'da, EYP'li saldırıda 2 asker yaralandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde, el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye´nin Resulayn kentinde, askerlerin arazi tarama faaliyetlerinde bulunduğu sırada, terör örgütü mensuplarınca daha önceden tuzaklanmış EYP infilak etti. Patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askeri personel yaralandı. Yaralı askerler olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-01-08 20:22:20
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