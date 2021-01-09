Şanlıurfa'da boş kalan cadde sokak ve meydanlar havadan görüntülendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'da korona virüsle (Covid19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı. Yollarda ise trafik yoğunluğunun en düşük seviyelerde olduğu görüldü. Boş kalan cadde, sokak ve meydanlar havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.