Başkan Aksoy’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aksoy’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

İHA

Başkan Aksoy’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm gazetecilerin gününü kutladı.
Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy yayımladığı mesajında, “Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses oluyorlar. Vatandaş ile belediyeler arasında köprü görevini üstlenen ilkeli gazetecilerimizin bir kez daha Çalışan Gazeteciler Gününü tüm kalbimle kutluyorum. Mesleğini icra ederken hayatını kaybeden gazetecileri de rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

30 yıl önce su altında kalan köprü yeniden gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER 30 yıl önce su altında kalan köprü yeniden gün yüzüne ...
Şanlıurfa’da başkanlar Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da başkanlar Çalışan Gazeteciler Gününü ...
Gülebak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Gülebak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
Birecik OSB’de bir fabrikanın daha temeli atıldı
YEREL HABERLER Birecik OSB’de bir fabrikanın daha temeli atıldı
Şanlıurfa'da boş kalan cadde sokak ve meydanlar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da boş kalan cadde sokak ve meydanlar ...
Şanlıurfa ceylanlarına yoğun talep
YEREL HABERLER Şanlıurfa ceylanlarına yoğun talep
Saklandığı kümeste yakalanan 2 cinayetin şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Saklandığı kümeste yakalanan 2 cinayetin şüphelisi ...
Şanlıurfa'da elektrik direğindeki patlama anları kamerada
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da elektrik direğindeki patlama anları ...
Şanlıurfa'da paniğe neden olan trafodaki patlama kamerada
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da paniğe neden olan trafodaki patlama ...
Resulayn'da, EYP'li saldırıda 2 asker yaralandı
YEREL HABERLER Resulayn'da, EYP'li saldırıda 2 asker yaralandı
Sultan 4. Murad’ın Şanlıurfa ziyareti belgesel oldu
YEREL HABERLER Sultan 4. Murad’ın Şanlıurfa ziyareti belgesel oldu
Eyyübiye Belediyesi’nin gelir gider tablosu açıklandı
YEREL HABERLER Eyyübiye Belediyesi’nin gelir gider tablosu açıklandı
Koronaya karşı bariyerli önlem Polis kontrollünde mesafeli geçiş
YEREL HABERLER Koronaya karşı bariyerli önlem Polis kontrollünde ...
Haliliye’de pandemi çalışmaları
YEREL HABERLER Haliliye’de pandemi çalışmaları
Şanlıurfa’da çocukların hayal gücü gelişiyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da çocukların hayal gücü gelişiyor
Şanlıurfa´da çifte cinayein şüphelisi kümeste yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da çifte cinayein şüphelisi kümeste ...
Şanlıurfa’da 2 cinayetin zanlısı kümeste yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 2 cinayetin zanlısı kümeste yakalandı
Şanlıurfa’da harita iki ayda yeşile döndü
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da harita iki ayda yeşile döndü
(Özel) Hurda ahşap atıklar, öğrencilerin elleriyle mobilyaya dönüşüyor
YEREL HABERLER (Özel) Hurda ahşap atıklar, öğrencilerin elleriyle ...
Otomobilinde 5 bin 500 paket kaçak sigarayla yakalanan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobilinde 5 bin 500 paket kaçak sigarayla ...
Şanlıurfa´da dolandırıcıların koronavirüs taktiği
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da dolandırıcıların koronavirüs taktiği
Büyükşehirden vatandaşlara önemli uyarı
YEREL HABERLER Büyükşehirden vatandaşlara önemli uyarı
Akçakale'de çölyak hastalarına gıda desteği
YEREL HABERLER Akçakale'de çölyak hastalarına gıda desteği
Akçakale’de 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Akçakale’de 5 bin 500 paket kaçak sigara ele ...