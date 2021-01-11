Çalıntı otomobil polisin dikkati sayesinde bulundu

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çalınarak plakası değiştirilen otomobil polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde hareket halinde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde bulunan boş bir arsadaki 41 PC 862 plakalı Renault marka otomobilden şüphelendi. Aracın kontrollerini yapan ekipler, plakası ve şase numarasının uyuşmadığını tespit etti. Yapılan sorgulamada aracın gerçek plakasının 42 HV 333 olduğunu ve yaklaşık bir hafta önce Viranşehir ilçesinde çalıntı ihbarı yapıldığını belirledi. Otomobil sahibine teslim edilirken çalan şahsı yakalamak için ise çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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