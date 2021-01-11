Mezopotamya dünya markası olma yolunda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezopotamya dünya markası olma yolunda

İHA

Mezopotamya dünya markası olma yolunda

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, “GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi” kapsamında Türkiye’de ve dünyada Mezopotamya’yı güçlü bir marka haline getirmek amacıyla hayata geçirdiği çalışmaları ve gelinen noktayı paylaşmak üzere Şanlıurfa’da bir basın toplantısı düzenledi.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak gibi 9 ilden oluşan GAP Bölgesi, “GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi” ile bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına ivme kazandırmayı amaçlıyor. Proje ile ilgili yürütülen çalışmaları ve gelinen noktayı paylaşmak üzere GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz’ün ev sahipliğinde 11 Ocak 2021 Pazartesi günü Şanlıurfa’da bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda yaptığı açıklamada, bölgenin istihdam ve turizm gelirlerinde artış hedeflediklerini dile getiren Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, hazırladıkları proje ile öncelikle sürdürülebilir bir kalkınma hedeflediklerini belirtti. Açıkgöz, “Bölgeyi tüm değerleriyle, tarihi mirası, doğası, kentsel yapısı ve dokusu, yemeiçme, eğlence, kültürel adetleri, zanaatları ve ürünleri ile bütüncül bir yaklaşımla korumak, geliştirmek ve tüm dünyaya anlatmak istiyoruz. Bu uzun soluklu ve heyecanlı maratonda başarıya ulaşmak, projemizin Türkiye ve dünyada etkili yansımalar almasını sağlamak için paydaşlarımızla yoğun bir mesai harcadık. Öncelikle güç birliği yaptığımız, bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizim sesimiz, kulağımız olan siz değerli basın mensuplarının da ilgi ve alakasına çok teşekkür ediyor, Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü bu vesile ile kutluyorum” dedi.
“Mezopotamya dünyanın en büyük turizm duraklarından biri olacak”
Projenin çok katmanlı ve oldukça emek isteyen araştırmalardan sonra nihai halini aldığını belirten Açıkgöz, “GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesini, 2011 yılında tamamlanan GAP Bölgesi Turizm Master Planını temel alarak hazırladık. Öncelikle markalaşma çalışmalarımızı gerçekleştirerek stratejimizi çizdik. Ardından detaylı bir literatür çalışmasına başladık. Bu kapsamda 9 GAP İlinde turizm ile ilgili yapılmış tüm çalışmaları taradık. Diğer aşama ise saha çalışmaları oldu. Pek çok alana dair yönetim planlarını tamamladık. Eksiklikleri belirleyerek, 32 noktada altyapı geliştirme çalışmalarını planladık ve bunların çok büyük bir kısmını tamamladık” şeklinde konuştu.
Saha çalışmalarından toplanan verilerle tematik kent içi ve bölge rotalarını belirlediklerine vurgu yapan AÇIKGÖZ, belirlenen rotaların, oluşturulan web sitesi ve mobil uygulamaya aktarıldığını, Türkçe ve İngilizce sosyal medya hesapları oluşturulduğunu söyledi.
AÇIKGÖZ konuşmasının sonunda, “Hayata geçirdiğimiz www.mezopotamya.travel sitesinde, Mezopotamya’dan etkinlikler, deneyimler, gastronomi ve konaklama noktalarının interaktif haritası, 35 kent rotası, 9 tematik rota ve seyahate dair ipuçları yer alıyor. Şu an Türkçe, İngilizce ve Japonca içerik sunan sitemizde, kısa bir süre içinde Almanca ve Çince içerikler de yer alacak. Diğer yandan bu içeriklere mobilden ulaşmak isteyenler ise “Mezopotamya Gezi Rehberi”ni uygulama mağazalarından indirebilirler. Web sitesi ve uygulamadaki içeriklerimiz her geçen gün daha da zenginleşiyor. Şu an geldiğimiz noktada Mezopotamya markasının Tanıtım Stratejisi veİletişim Eylem Planını tamamlamış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde eylem planımızı tüm paydaşlarımızla paylaşacak, ardından bu plan dâhilinde adım adım gerçekleştireceğimiz faaliyetlerle Mezopotamya’yı dünyanın en büyük turizm duraklarından biri haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ firarisi kadın, yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ firarisi kadın, yatak odasındaki gizli bölmede ...
Karaköprü kırsalında yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Karaköprü kırsalında yol çalışmaları sürüyor
Haliliye’de yol yapım çalışmaları
YEREL HABERLER Haliliye’de yol yapım çalışmaları
Şanlıurfa’da bayrak töreni
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da bayrak töreni
İhtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyecek desteği
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyecek desteği
FETÖ firarisi evindeki gizli bölmede yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ firarisi evindeki gizli bölmede yakalandı
Koruma altındaki ceylanlar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Koruma altındaki ceylanlar havadan görüntülendi
Silahla yaralanan şahsa damarlı kemik ve doku nakli yapıldı
YEREL HABERLER Silahla yaralanan şahsa damarlı kemik ve doku nakli ...
Şanlıurfa´da okullarda ders zili çaldı, İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da okullarda ders zili çaldı, İstiklal ...
Girdikleri evde polise yakalandılar
YEREL HABERLER Girdikleri evde polise yakalandılar
Hurda hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Hurda hırsızları suçüstü yakalandı
Çalıntı otomobil polisin dikkati sayesinde bulundu
YEREL HABERLER Çalıntı otomobil polisin dikkati sayesinde bulundu
Lojistik deposunda çıkan yangın Vali Erin yangın bölgesinde incelemede bulundu Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Lojistik deposunda çıkan yangın Vali Erin yangın ...
Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın (2)
Üniversitenin deposunda yangın Üniversitedeki yangının büyüklüğü havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Üniversitenin deposunda yangın Üniversitedeki ...
Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın
Kırsaldaki altyapı sorunları büyükşehirle çözüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Kırsaldaki altyapı sorunları büyükşehirle çözüme ...
Başkan Aksoy’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aksoy’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...
30 yıl önce su altında kalan köprü yeniden gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER 30 yıl önce su altında kalan köprü yeniden gün yüzüne ...
Şanlıurfa’da başkanlar Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da başkanlar Çalışan Gazeteciler Gününü ...
Gülebak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Gülebak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
Birecik OSB’de bir fabrikanın daha temeli atıldı
YEREL HABERLER Birecik OSB’de bir fabrikanın daha temeli atıldı
Şanlıurfa'da boş kalan cadde sokak ve meydanlar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da boş kalan cadde sokak ve meydanlar ...
Şanlıurfa ceylanlarına yoğun talep
YEREL HABERLER Şanlıurfa ceylanlarına yoğun talep