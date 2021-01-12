Şanlıurfa’da çocuklar geri dönüşümle doyasıya eğlenecek

Küresel ısınmayla birlikte doğal kaynakların giderek tükenmesini engellemek amacıyla Şanlıurfa'da geri dönüşüm parkı ve çocuk oyun sokağı hayata geçirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarıyla Turgut Özal Parkı içerisinde tamamen atık malzemelerden yapılan çocuk oyun sokağını Şanlıurfa’ya kazandırdı. Geri dönüşüm ve çocuk oyun sokağının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çocukların mutluluğunun kendi mutlulukları olduğunu ifade ederek bu projeyle çocukların hayal güçlerini de geliştireceğini belirtti. Beyazgül, “Ekiplerimiz sizler için buraya bir oyun sokağı yaptılar. Bu oyun sokağında çocuklarımız güzel zaman geçirecekler. Çocuklar hem fizikken hem de ruhen kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar. Bir de atık malzemeleri değerlendirerek bir geri dönüşüm parkı yaptılar. Bu parkın içerisinde masal seven çocuklar için masal yuvası yaptık. Oraya girdiğinizde sevdiğiniz masalları dinleme imkanı bulacaksınız. Önümüzdeki süreçlerde sayılarını artıracağız. İnşallah mutlu bir toplum oluşturmak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler elimizden gelen her şeyi yapacağız. Emeğimiz sizin içindir. Parkımız Şanlıurfamız için hayırlı uğurlu olsun’’ ifadelerini kullandı.

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