Eyyübiye’de yeni parklara yeni fidanlar

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeye kazandırılacak yeni parklara ekimi yapılacak, farklı türlerde ağaç türlerini barındıran, fidanlık alanını ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeye kazandırılacak yeni parklara ekimi yapılacak, farklı türlerde ağaç türlerini barındıran, fidanlık alanını ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha yeşil bir Eyyübiye için çalıştıklarını belirten Kuş, "2021 yılında da Millet Bahçesi ile mesire alanlarıyla ve parklarıyla ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunları yaparken de sıradan parklardan ziyade temalı ve modern parkların yapımını gerçekleştireceğiz. Yine tasarruf tedbirleri kapsamında fidanlık alanı oluşturduk. Yapacağımız parklara ekimini yapacağımız farklı türlerdeki ağaçları barındıran fidanlık alanımızı kurduk. Arkadaşlarımız hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. İnşallah daha yeşil bir Eyyübiye için de durmadan çalışacağız” ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.