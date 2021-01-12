Baydilli esnafın taleplerini dinledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, esnafların taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, esnaf ve vatandaş buluşmalarını sürdürüyor. Baydilli, Esentepe Mahallesinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Başkan Baydilli esnaf ziyaretinde maske ve mesafe kurallarına riayet ederken, esnafı da pandemi tedbirlerine uymaları konusunda uyardı. Esnafın ve yolda karşılaştığı vatandaşların taleplerini dinleyen Baydilli, karşılanabilecek talepleri not alarak sorunun çözülmesi için gerekli talimatları verdi. Esentepe mahallesinde yapılan çalışmaları da vatandaşlara aktaran Başkan Baydilli, daha güzel bir Karaköprü oluşturmak için vatandaşların da görüş ve önerilerini önemsediklerini ifade etti. Başkan Baydilli, "Esnafımız pandemi nedeniyle zor günler geçiriyor. Biz elimizden geldiğince onların yanında olmaya, bizim çözüme kavuşturabileceğimiz sorunları varsa çözmeye çalışıyoruz. İlçemizin daha iyi yerlere gelmesi, kalkınması için esnaf ve vatandaşlarımızın da mutlu olması gerekir. Biz de bugün Esentepe mahallemizdeki esnafımızı ziyaret edip hayırlı işler dilemek, varsa sorunlarını dinleyip çözümü için çalışma yapmak istedik. Gerek yolda karşılaştığımız vatandaşlarımız gerekse esnafımız sağ olsunlar bizi güler yüzle karşıladılar. Biz de onlara layık olmak için her zaman daha yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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