Viranşehir ekibi galibiyet serisini sürdürüyor

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Viranşehir Belediye Kadın Voleybol Takımı, Yüreğir Belediye spor’u yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Ligde lider durumda olan Viranşehir Belediye spor Kadın Voleybol Takımı, Yüreğir Belediye spor takımı ile karşılaştı. İlk seti 255 kazanan Viranşehir Belediye spor Kadın Voleybol Takımı ikinci sette biraz zorlansa da seti 2522 kazanmasını bildi. Son sette ise zorlanmayan Viranşehir ekibi 2514 galip gelerek liderliğini sürdürdü.

Maçın ardından bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Süleyman Çelik, "Kızlarımızı ve Teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Bize inanan ve güvenen Belediye Başkanımız Salih Ekinci’ye çok teşekkür ediyorum. Bu güvenin mükafatı olarak Viranşehir halkına şampiyonluk hediye edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

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