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İçişleri Bakanlığı: 2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye´ye getirilmesini sağlayan DEAŞ örgüt mensubu Azzo Halaf Süleyman EL AGGAL, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığı´nın ortak operasyonuyla Şanlıurfa´da yakalandı. DHA-Flaş Haber Türkiye-Şanlıurfa

2021-01-12 14:26:04



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