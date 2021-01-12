Sultanahmet ve Suruç saldırında patlayıcıları temin eden DEAŞ´lı terörist yakalandı



Ali LEYLAK-Ömer ŞULU/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 33 kişinin, İstanbul Sultanahmet'te ise 10 Alman turistin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin ettiği belirtilen DEAŞ'lı terörist, emniyet ve MİT'in operasyonuyla Şanlıurfa'da yakalandı.

Suruç'ta bulunan Amara Kültür Merkezi bahçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Aynel Arap kentine yardım götürmek için Türkiye´nin çeşitli illerinden gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerinin basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı terörist Şeyh Abdurrahman Alagöz, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Canlı bomba saldırısında 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında halen Ankara Garı'ndaki saldırıyla ilgili olarak tutuklu bulunan Yakup Şahin ile Suriye'de bulunduğu belirtilen Deniz Büyükçelebi ve İlhami Bali hakkında 140'ar kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FAİLLERDEN 3'Ü ÖLDÜ 2'Sİ FİRAR ETTİ

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 213 sayfalık iddianamede, bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin, incelenen deliller, kamera kayıtları ve teşhis yapılması sonucu DEAŞ'lı Abdurrahman Alagöz olduğu belirlendi. İddianamede, saldırının failleri olarak Abdurrahman Alagöz ile 10 Ekim Ankara Gar'ındaki saldırıyı organize eden ancak Gaziantep´teki bir hücre evi baskınında kendilerini patlatarak öldüren Yunus Durmaz ve Halil İbrahim Durgun ile 10 Ekim Ankara Tren Garı davası sanıklarından Yakup Şahin ve firari Deniz Büyükçelebi ile İlhami Mali yer aldı.

PATAYICIYI TEMİN EDEN TERÖRİST YAKALANDI

2016 yılında 10 Alman turistin hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 öldüğü Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye´ye getirilmesini sağlayan DEAŞ terör örgütü üyesi Azzo Halaf Süleyman El Aggal, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığı´nın ortak operasyonuyla Şanlıurfa´da yakalandı.Yakalanan teröristin, Suruç ve Sultanahmet patlamaları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı Abu Bera kod adlı Mahir El Aggal ile birlikte harekat ettiği, Türkiye´deki bazı eylemlerde kullanılan patlayıcıların getirilmesini sağladığı ve örgütün lojistiğinden sorumlu olduğu tespit edildi. Dün akşam saatlerinde MİT ve emniyet birimlerince yapılan operasyon ile kent merkezinde yakalanan Azzo Halaf Süleyman EL Aggal isimli terörist, Abu Bera kod isimli Mahir EL Aggal'ın talimatları ile hazırladıkları patlayıcıları eylem amacıyla Türkiye'ye gönderdiklerini ve bu patlayıcıların Sutanahmet ve Suruç saldırılarında kullanıldığını itiraf etti.

9 kardeşinin olduğunu ve 2 kardeşinin DEAŞ terör örgütü içerisinde Dava bölümünde faaliyet gösterirken Rakka'ya düzenlenen bombardımanda öldüğünü ve kendisinin 2014 yılında DEAŞ terör örgütüne katılıp, silahlı ve ideolojik eğitim aldığını anlatan terörist, "Eğitim sonunda toplu olarak hiçbir şekilde DEAŞ terör örgütünden ayrılmayıp, duyduğumuz emri sorgulamadan yerine getireceğimize, Ebubekir El Bağdadi´nin tüm Müslümanların emiri ve halifesi olduğunun üzerine yemin ettik. Daha sonra ben DEAŞ terör örgütünün patlatma işlerinde kullandığı araçları tamir etme, aracın çevresinin demir ile kaplanması ve devamında aracın içerisine patlayıcı yükleme görevini yerine getirdim."

Güvenilk güçleri, yakalanan teröristin 1 Aralık 2016'ta 10 Alman vatandaşının hayatını kaybettiği Sultanahmet Meydanı ile 20 Temmuz 2015 tarihinde 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç'taki canlı bomba saldırılarında kullanılan malzemeyi temin ettiğinin belirlendiğini bildirdi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-01-12 15:18:35



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