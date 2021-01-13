Şanlıurfa´da sosyal medyada terör propagandasına 9 gözaltı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'yi övücü paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik merkez ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda; 2 tüfek, 1 tabanca ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-01-13 12:23:11
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