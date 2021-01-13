Şanlıurfa’da sosyal medyadan terör propagandasına 9 gözaltı

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Şanlıurfa’da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 9 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet AK47 kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 adet tabanca ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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