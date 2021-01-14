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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da ilk korona aşısı yapıldı

İHA

Şanlıurfa'da ilk korona aşısı yapıldı

Tüm Türkiye’de başlayan aşılama kapsamında Şanlıurfa’da sağlık personellerine korona virüs aşılarının yapılmasına başlandı.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun korona virüs aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından Şanlıurfa'da da ilk aşıyı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş oldu. İl Sağlık Müdürü Erkuş, kendisine ve İl Sağlık Müdürlüğü hizmet başkanlarına yapılan aşının ardından açıklamada bulundu. Erkuş, açıklamasında, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşılamasından sonra bugün tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak sağlık personellerimizin Covid19 pandemik aşılama süreci başladı. Bu süreci bugün itibariyle öncelikle riskli olan gruplarda sağlıkçılarımızda başlamış bulunup ilerleyen günlerde vatandaşlarımız kendilerinin aşılamayla ilgili öncelik grupta olduklarına dair bilgiyi yer aldıktan sonra alo 182 üzerinden randevu oluşturarak tüm devlet hastanelerimizde, özel hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerimiz, üniversite hastanemizde, Covid19 aşılaması olabilirler. Şanlıurfa’da başlamış bulunmaktadır. Aşının yapılabilmesi için mutlaka öncelikli grupta olmanız ve sistem tarafından onaylanmanız ve daha sonrada randevu almanız gerekmektedir. Bu aşılar kişi üzerine çıkış yapıldığı için kimin adına kayıtlı ise bu şekilde kayıt yapılacak. Bilim kurulunun belirlediği standardın dışında başka bir öncelik sağlanmayacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızın aşı olmak isteyenlerin mutlaka sistemden kontrol edip randevularını alarak ilgili merkezlere müracaat edebilirler. Aşılamaya il merkezinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı ek bina olan eski Ursu Hastanesi Covid19 aşılama merkezi olarak kurulup burada başladı. Ancak bunun haricinde tüm ilçe ve merkez hastanelerimizde aşı merkezi bulunmakta, randevu ile beraber bu sistemiz bugün devreye girmiş bulunmaktadır. Şanlıurfa halkına ve tüm Türkiye vatandaşlarına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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