Haliliye’de metruk yapıyı yıkılıyor

Haliliye Belediyesi, mahallelerin güvenliğini sağlamak amacıyla metruk yapılara izin vermiyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında son bir yılda 78 yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Yapı Kontrol Müdürlüğü, yürüttüğü saha çalışmalarıyla metruk yapılara geçit vermiyor. Halk sağlığını korumak ve mahalle güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Beyaz Masa Hattına gelen taleplerin de incelemelerini gerçekleştiriyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2020 yılı içerisinde ekipler tespit ettiği 78 yapımının yıkımını sağladı. Ekipler, iş makineleri aracılığıyla gerçekleştirdiği yıkım çalışmalarında güvenlik önlemlerini de en üst seviyede tutuyor.

Bağlarbaşı Mahallesinde gerçekleşen yıkım çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı Musa Tapşık, “Bağlarbaşı Mahallemizdeki yapıyla ilgili belediyemize müracaat ettik. Ekipler, yıkımı gerçekleştirdi. Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a duyarlılığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

Öte yandan Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 50 riskli yapımının da yıkımının sağlandığı ve 15 riskli yapının ise yıkım sürecinde olduğu ifade edildi.

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