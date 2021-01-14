Eyyübiye'de ibadethane talepleri karşılanıyor

Eyyübiye Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsaldaki ibadethanelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez ve kırsaldaki ibadethanelerin halı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Ekipler, Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla bir yandan yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan ibadethane ve taziye evlerinin de halı ihtiyacına cevap veriyor. Kurulan tespit komisyonu ile belediyeye ulaşan talepler hızlı bir şekilde yerine getiriliyor. Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri müdürlüğüne bağlı ekipler son olarak Bulduk, Dolutepe, Yayla, Selmani Farisi Camii ve Hayati Harrani mahallesindeki ibadethanelere halı yardımında bulundu.

Taleplerinin karşılanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren bölge sakinleri Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.

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