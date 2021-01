(Özel) Son depremler harekete geçirdi Şanlıurfa’da depremler sonrası riskli yapılar müdürlüğü kuruldu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen son depremler yetkilileri harekete geçirdi. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde riskli yapıların yıkım ve onarımı için müdürlük kuruldu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatı ile ilçede risk arz eden bütün binaların yıkım ve onarım çalışmalarının hızlandırılması için müdürlük kurdu. Kurulan riskli yapılar müdürlüğü ile gerekli işlemleri tamamlanan riskli yapılar yıkılarak can kayıplarının önüne geçiliyor. Yeni kurulan müdürlükte, riskli yapı için bir haftada 500’ü aşkın başvuru olduğu bildirildi. Yıkım kararı verilen çok sayıda yapı havadan drone ile Haliliye Belediyesi ekipleri tarafından görüntülendi. Görüntülenen yapılarda derin çatlakların olduğu gözlendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak meclisimizden aldığımız karar gereği Yapı Denetim ve Riskli Yapılar Müdürlüğü adından bir müdürlük kurduk. Malumunuz hem bölgemizde hem de Türkiye’mizde son zamanlarda yaşadığımız depremler sonrası riskli yapılar meydana geliyor. Bu konu ile ilgili olarak vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamlarda yaşam sürmelerine olanak sağlamak amacıyla böyle bir çalışma başlattık. Hem bu çalışma ile zarar gören binaların, yapıların tespiti daha da kolaylaşacak. Bu binalarımız ile ilgili yapılabilecek işlemlerin hızlandırılması sağlanacak. Buradan tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunmak istiyorum. Riskli yapı diye nitelendirdiğiniz, depremler sonucu zarar görmüş veyahut depremlerde dayanıklılık ile ilgili problem teşkil edecek yapılarınız varsa yeni kurduğumuz müdürlüğümüze müracaat etmelerini istiyoruz. İnşallah Haliliye Belediyesi olarak kurduğumuz bu müdürlük sayesinde vatandaşlarımızın daha sağlıklı yapılar içerisinde, daha iyi koşullarda yaşam sürdürmelerine yardımcı oluruz. Vatandaşlarımızın, riskli yapı diye düşündüğü binalarının yıkılması, onarılması gibi tüm konuları görüşmek üzere müdürlüğümüze bekliyoruz. Bizler üzerimize düşen her türlü hususu yerine getirmek için hazırız” ifadelerini kullandı.

Müdürlüğe giderek riskli yapıları için ihbarda bulunan vatandaşlar, böyle bir çalışmanın kentte başlatılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye tarafından alınan başvurular değerlendirmeden geçilmesinin ardından tespit edilen yapılar iş makineleri yıkılıyor. Yıkılan riskli yapıların yerine uzun ömürlü yapıların inşa edilmesi planlanıyor. Yapılan çalışma ile olası depremlerde can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Haliliye Belediyesi Yapı Denetim ve Riskli Yapılar Şube Müdürlüğüne müracaatların Esentepe Mahallesinde bulunan eski hizmet binasında yapıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.