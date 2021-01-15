Sultanahmet ve Suruç bombalarını temin eden DEAŞ'lı terörist adliyede (2)

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Terör örgütü DEAŞ'ın Suruç ve Sultanahmet'teki terör saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin ettiğinin belirlenmesinin ardından MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen Azzo Halaf Süleyman El Aggal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandıDHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-01-15 13:39:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.