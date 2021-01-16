Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

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Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Korona virüs vaka sayısını azaltmak amacıyla hafta sonu kesintisiz olarak başlatılan kısıtlama uygulamasında kentin en işlek noktaları olan Balıklıgöl Yerleşkesi, Atatürk Bulvarı, Rabia Meydanı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı gibi alanlarda sessizliğin hakim olduğu görüldü. Havadan da görüntülenen kentte, vatandaşların tedbirlere uyduğu görüldü. Hafta sonu kısıtlaması Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Öte yandan, yollarda uygulama yapan polis ekipleri, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladığı görüldü.

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