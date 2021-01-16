Şanlıurfa’da yıkım çalışmaları devam ediyor

Tarihi değerleri gün yüzüne çıkartarak turizme kazandırmayı ve görüntü kirliliğinin önüne geçmeyi hedefleyen büyükşehir belediyesi, Haleplibahçe havzasında bulunan Kızılkoyun mağaralarının 2. etap uygulaması çerçevesinde yıkım çalışmalarına başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün üzerinde önemle durduğu Şanlıurfa’nın tarihi dokusunun gün yüzüne çıkarılması konusunda çalışmalarına devam eden büyükşehir belediyesi, Kızılkoyun Mağaralarını gün yüzüne çıkarmak amacıyla bölgede 2. Etap yıkım çalışmaları için ilk kepçeyi vurdu.

Beyazgül: ”Şanlıurfa, bu çalışmalarla bir başka güzel oluyor. Tarihi güzelliklerini tarihi dokusunu ortaya çıkarıyoruz. Yıkılan bu alanlar halkımıza açılacak. Hemen alt kısım Şanlıurfa’nın asma bahçelerin, güllerinin, çiçeklerinin olduğu gülistanlık bire dönüştürülecek. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Hamarat Eller Çarşısını yıkarak yeşil alana dönüştürdük. Kızılkoyun Nekropol’ünün önünü de açarak Şanlıurfa’ya gelen turistlerin bu tarihi güzellikten mahrum kalmamasını sağladık. Şanlıurfa çekici cazibesiyle, herkesi kendisine çekecektir. Şanlıurfa, Gastronomi, Müzik, Tarih, Kültür ve tüm bunları içine alan bir kültür otağı konumundadır. Biz Peygamberler şehrine hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Halkımızın bize verdiği destekle en güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal: “ Peygamberler şehri Şanlıurfa’mın taşı toprağı altın, neresini kazsanız bir tarihi eser çıkıyor, bugünde burada Kızılkoyun projesinin ikinci etabı için bir araya geldik. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten burası belki de dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir yapı gün yüzüne çıkıyor. Şanlıurfa’ya turistler geldiği zaman emin olun gezmekle bitiremeyeceklerdir, Göbeklitepe’si ile Karahantepe’si ile Kızılkoyun’u ile ve mozaik müzemizle gezmekle bitirilmeyecek bir şehrimiz var” ifadelerini kullandı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da “Kızılkoyun nekropolleri bizim için çok önemli ve çok değerli tarih anlamda, geçmiş tarihlerde tarihi dokunun en önemli alanlardan biridir. Geçmiş dönemlerde ucubelerin yapılmasına müsaade edilmişti. Büyükşehir Belediye Başkanımız hep zihinlerde algı anlamında yıkan başkan deniliyor evet yıkan başkan ama yıkarken tarihi dokuyu ortaya çıkaran başkan, tarihi değerlerimize önem veren bir belediye başkanı ile çalışmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün de yıkılacak alanlar da aslında tarihi dokuyu ortaya çıkarılacak ve Şanlıurfa’mıza, Eyyübiye ilçemize ayrı bir renk kazandırılacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.