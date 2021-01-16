Şanlıurfa'da toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçileri yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinin ilk oturumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Pandemiden dolayı yetki alması geciken Hizmet İş Sendikası dün itibariyle yetkiyi alarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile toplu iş sözleşmesinin ilk oturumunu bugün gerçekleştirdi. Toplantı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, Hizmet İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Seydi Eyyüpoğlu ile işçi temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Ücret belirlenmesi hususunda büyükşehir belediyesi olarak ellerinden gelen tüm çabayı sergilediklerini ifade eden Genel Sekreter Mahmut Kırıkçı, “Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün üzerinde hassasiyetle durduğu toplu iş sözleşmelerinin ilk oturumunu gerçekleştirdik. Her zaman işçimizin yanındayız, işçilerimizin hakkını ve hukukunu koruyan bir anlayış ile görüşmelerimize başladık. İnşallah hayırlı bir şekilde sonuçlandırırız” dedi.

Toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri önümüzdeki günlerde ikinci oturumu ile devam edecek.

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