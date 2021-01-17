Çaldığı cep telefonlarıyla yakalandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gece saatlerinde bir eve girip 2 cep telefonu çalan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre H.S. isimli şahıs, gece saat 03.00 sıralarında bir eve girerek içeride bulunan 2 adet cep telefonunu çaldı. Hırsızlık olayının ardından mahalleye giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede inceleme yaparak hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede hırsızın kimliğini belirleyen ekipler, şahsı sabah saat 08.30 sıralarında cep telefonlarıyla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şahsın daha önce de iki hırsızlık olayı nedeniyle arandığı öğrenildi. Cep telefonları sahibine teslim edilirken, H.S. isimi şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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