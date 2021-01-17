Şanlıurfaspor - Kocaelispor: 1-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)-STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Metehan Alpat, Necmi Demir, Mehmet Ali Çetin
ŞANLIURFASPOR: FatihGöksu (Dk. 85 İsmail), Sefa, Galip, Gökdeniz (Dk. 85 Volkan), Tarık, İlker (Dk. 46 Süleyman), İhsan, Yunus, Enes, Fevzi (Dk. 69 Mustafa Samican)
KOCAELİSPOR: Bayram Kemal, Batuhan (Dk.61 Mervan), Yiğit, Murat (Dk. 64 Muhammed), Semih, Gökhan, Taha, Benhur, Mesut, Bahattin (Dk. 81 Cerem)
GOLLER: Dk. 31 Gökdeniz (Şanlıurfaspor) Dk. 32 Benhur, (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Yunus, Fevzi, (Şanlıurfaspor) Murat, Bahattin, Yiğit, (Kocaelispor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 19'uncu hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 31´inci dakikada Gökdeniz´in golüyle öne geçti. Bu golden 1 dakikada sonra konuk ekipten Benhur attığı golle skoru belirledi: 1-1.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-01-17 15:10:46
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