Baydilli'den istihdam için önemli atak

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, istihdama katkı sağlamak için Karaköprü Belediyesi olarak bir fabrika kurmak için girişimlere başladıklarının müjdesini verdi.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen istihdam atağı programı kapsamında Karaköprü Belediyesi de fabrika kurarak istihdama katkı sunmak için girişimlere başladı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli önceki gün katıldığı televizyon programında ve sosyal medyadan yaptığı açıklamada Karaköprü Belediyesi olarak bir fabrika yapılması için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile görüştüklerinin müjdesini verdi.

Karaköprü Belediyesi olarak asli görevlerini gerçekleştirirken şehrin istihdamına ve üretimine de katkı sunmak istediklerini ifade eden Başkan Baydilli, "Biz şehri inşa etme görevimizin yanında tabi ki şehirdeki kalkınmaya katkı sağlamayı da hedefliyoruz. Valimiz ile bir fabrika kurmak için görüşme gerçekleştirdik. İnşallah kuracağımız fabrika ile hem ekonomik üretime katkı sağlamak hem de iş bekleyen vatandaşlarımızı istihdam etmek istiyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz, inşallah yakın zamanda kuracağımız fabrikanın müjdesini veririz" diye konuştu.

Baydilli, ilçeyi kalkındırmak adına planlanan projeleri hayata geçirmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

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