Kamelyayı kıran kişilere belediye: “Kalbimizi kırdınız”

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir parkta gençlerin kamelyadaki masanın tahtalarını kırma anı kameralara yansıdı. Haliliye Belediyesi, görüntüleri “Kırılan sadece kamelya olmadı, kalbimizi de kırdınız” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde bulunan Cevheri Parkı'na giden 4 genç, kamelyadaki masanın tahtalarını söktü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda tahtaları söküp kıran gençler daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olaya tepki gösteren Haliliye Belediyesi, görüntüleri “Kırılan sadece kamelya olmadı, kalbimizi de kırdınız” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.