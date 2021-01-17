Suriyeli miniğin kekini cansız mankenle paylaşması yürekleri ısıttı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ailesiyle birlikte mağazaya giden 2 yaşındaki Suriyeli çocuğun elindeki keki cansız mankene yedirmeye çalışması, yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıkarttı.

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle anne ve babası Türkiye’ye gelerek Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine yerleşen Muhammed isimli çocuk, 2 yıl önce Türkiye'de dünyaya geldi. Önceki gün annesi ve küçük yaştaki ablasıyla birlikte bir giyim mağazasına giden minik Muhammed, mağazada dolaşırken içeride bulunan cansız çocuk mankenin yanına gitti. Mankeni canlı sanan Muhammed, elindeki keki ağzına koyarak yemesini istedi. Kekten kopardığı küçük parçaları bir mankenin, bir de kendi ağzına götüren minik Muhammed, “ham” diyerek yemesini sağlamaya çalıştı. O anları cep telefonuyla kaydeden ablasının ise çekim yaparken güldüğü gözlendi.

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