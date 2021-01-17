Şanlıurfaspor ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Şanlıurfaspor ile Kocaelispor bugün 11 Nisan Stadyumunda karşılaştı. karşılaşma 11 eşitlikle sonuçlandı.

Yağmurlu havada gerçekleşen karşılaşmayı hakem Metehan Alpat yönetirken, Necmi Demir ve Mehmet Ali Çetin yardımcılık görevlerini üstlendi. Karşılaşmanın ilk golü Şanlıurfasporlu Gökdeniz Varol’un 29’uncu dakikada gelirken, beraberliği sağlayan gol ise 31’inci dakikada Kocaelispor’dan Benhur Keser’den geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında skor değişmedi.

Şanlıurfaspor, 21 Ocak’taki deplasman maçında Afyonspor ile karşı karşıya gelecek.

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