Şanlıurfa´da kaçak silah operasyonu: 7 gözaltı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın 3 ilçesinde jandarmanın silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Suruç, Siverek ve Viranşehir ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 5 tüfek, 5 tabanca, 3 dürbün, 25 şarjör, 545 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-01-18 11:14:46
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