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Karacadağ'da yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

İHA

Karacadağ'da yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Şanlıurfa’nın Siverek ve Viranşehir ilçeleri arasında yer alan Karacadağ’da dün gece aniden bastıran kar yağışı, dağın eteğindeki mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi.
Şanlıurfa’nın Siverek ve Viranşehir ilçeleri arasında yer alan 1919 rakımlı Karacadağ bölgesinde yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor. Dün gece başlayan ve sabaha karşı şiddetini artıran kar yağışı, gündüz de devam etti. Karacağ bölgesinde bulunan Viranşehir Diyarbakır yolunda kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Yolu kullanan sürücüler kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yoluna devam ederken bazıları ise şiddetli kar yağışı nedeniyle araçlarını yol kenarına çekmek zorunda kaldı.
Karayollarına ait ekipler, bölgede kar küreme çalışması başlattı.

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