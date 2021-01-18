Şanlıurfa’da 2 bin 950 personelle korona denetimi

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları süresince, Şanlıurfa’da 16 Ocak 2021 Cumartesi günü 476 ekipten oluşan 275 araç ve bin 469 personel, 17 Ocak 2021 Pazar günü ise 476 ekipten oluşan 273 araç ve bin 481 personel görevlendirildi.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde iş yeri, alan denetimleri, maske, mesafe, temizlik ve sokağa çıkma kısıtlamalarını denetleyen ekipler, kurallara uymadığı tespit edilen 3 iş yeri ile izolasyon tedbirlerine aykırı davranışı tespit edilen 1 kişi hakkında idari işlem gerçekleştirdi.

Hafta sonu 23 kişiye maske ve sosyal mesafe ihlali nedeniyle idari para cezası yazılırken, sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettikleri belirlenen 247 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

Vatandaşlara telefonla sağlık hizmetleri ulaştıran ve danışmanlık hizmeti veren çağrı merkezi ise, iki gün süresince 980 çağrı yaparak 170 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı.

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