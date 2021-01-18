Karaköprü’de zabıta sağlık ve hijyen denetimlerini sürdürüyor

Karaköprü Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan market, fırın, kasap ve manavlarda hijyen, sağlık ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan işletmelerde denetimlerini sıklıkla sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki market, kasap, manav ve fırın gibi işletmelerde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, denetlemeler sırasında kurallara uymayan iş yerlerine ihtar ve cezai işlem uyguluyor.

Özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, iş yerlerindeki ürünleri ve depolarını kontrol etti. Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, fırınlarda da ekmekleri tartarak gramajlarını teyit ettiler. Ayrıca pandemi nedeniyle işletmelerin maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda işletmecilere uyarılarda bulunuldu.

Uygunsuz şekilde çalışma yapan işletmeler hakkında işlem yapan Karaköprü Belediyesi Zabıta ekiplerinin halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edecekleri kaydedildi.

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