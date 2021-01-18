Resulayn’daki 2 çocuğun öldüğü bombalı saldırıda 9 gözaltı

Şanlıurfa Valiliği, Resulayn’da terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen 2 çocuğun hayatını kaybettiği bombalı saldırı olayına ilişkin 9 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği, Resulayn’da terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen gerçekleştirilen ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 Suriye vatandaşının da yaralandığı olayla ilgili açıklamada bulundu. Valilik, bombalı saldırı olayına ilişkin 9 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, “02.01.2021 tarihinde, Rasulayn İlçe merkezinde Suriye uyruklu 2 çocuğun hayatını kaybettiği ve sivil 3 Suriye vatandaşının da yaralandığı el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü aracın PKK/PYD’li teröristlerce patlatılması olayının ardından, valiliğimiz koordinasyonunda jandarmamız tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca başlatılan çalışmalar sonucunda olayla ilgili olduğu değerlendirilen 9 şüpheli şahıs yakalanmış ve alınan ilk ifadelerinin ardından Rasulayn Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak başlatılan tahkikat devam etmektedir” denildi.

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