Haliliye'de projeler bir bir hayata geçiriliyor

Haliliye Belediyesi, Ahmet Yesevi Spor Kompleksi, semt pazarı ve sosyal yardım işleri kompleksinin ihalesini tamamladı.

Haliliye Belediyesi, “Şanlıurfa’nın kalbi Haliliye” sloganıyla ilçe sakinlerinin refah seviyesini yükseltmek için proje çalışmalarını devam ettiriyor. Planlanan projeler bir bir hayata geçirilip, ihaleleri tamamlanırken, Ahmet Yesevi Mahallesinde yapılması planlanan semt pazarı ve sosyal yardım işleri kompleksinin de ihalesi gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri için kapalı semt pazarı, gençler için spor sahasının olacağı projede, Sosyal Yardım İşleri için de kompleks yer alacak projeyle ilgili Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ahmet Yesevi Mahallesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

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