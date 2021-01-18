Mesainin ilk gününde esnafı gezdi

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, haftanın ilk günü ziyaret ettiği esnafla korona virüs konusunda yapılması gerekenleri konuştu.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, haftanın ilk günü ilçe esnafını ziyaret etti. Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Albayrak, korona virüs konusunda dikkat edilmesi gereken konuları konuştu. Pandemi sürecinin atlatılabilmesi için belediye, kurumlar, esnaf ve vatandaşın birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Albayrak, sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Esnafın bu konuda hassas olduğunu bildiklerini söyleyen Albayrak, Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu ve kısa sürede bu sıkıntılı sürecin biteceğini dile getirdi. İlçe esnafı ise Başkan Albayrak’a ziyaret ve hassasiyetleri için teşekkür etti.

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